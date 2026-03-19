Антиизраильские настроения усилились на популярных курортах Таиланда

На популярных курортах Таиланда зафиксированы случаи отказа в обслуживании граждан Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные наблюдения и данные из соцсетей.

Объявления с запретом на вход для израильских туристов появились, в частности, на острове Пханган и в северных районах страны, включая поселок Пай. Эти регионы традиционно пользуются спросом у граждан Израиля.

Информация активно распространяется в тайском сегменте соцсетей. Пользователи публикуют фотографии и видео объявлений, а также обсуждают поведение иностранных гостей. В ряде сообщений утверждается, что из-за обострения на Ближнем Востоке в Таиланд переезжают тысячи израильтян. При этом, по данным иммиграционной полиции, в стране находятся около 30 тысяч граждан Израиля. Распространяемая в сети цифра в 400 тысяч официально не подтверждается.

Обсуждение поведения туристов из Израиля началось еще в 2025 году. Тогда в медицинском центре в Пае произошел конфликт с их участием. Позднее полиция провела в этом районе рейды и выявила случаи нелегальной работы и ведения бизнеса иностранцами. Ситуация получила дипломатический резонанс: регион посетил посол Израиля по приглашению губернатора.

По словам таиландского обозревателя Нитипхумтханата Минг-Ручиралая, локальные инциденты совпали по времени с военной операцией Израиля в секторе Газа, а затем с ударами по Ирану. Это, по его оценке, усилило негативное отношение к израильским туристам.

В соцсетях также распространяются сообщения о нарушениях местных правил поведения. В частности, упоминаются случаи отказа соблюдать требования, принятые в общественных местах, и конфликты в заведениях общепита. При этом достоверность части таких публикаций вызывает сомнения.

Собеседник агентства отмечает, что в Таиланде отсутствует антисемитизм как явление, однако распространено критическое отношение к политике Израиля в отношении Палестины. При этом общее отношение к государству Израиль остается позитивным.

Он также указал, что Израиль остается одним из направлений трудовой миграции для граждан Таиланда. В стране работают около 65 тысяч тайских сельскохозяйственных работников.