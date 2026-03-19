В США обсуждают ускорение исполнения смертной казни через новую норму

Министерство юстиции США инициировало изменение правил, регулирующих исполнение смертных приговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Речь идет о корректировке порядка применения главы 154 раздела 28 Свода законов США. Эта норма определяет процедуру ускоренного федерального пересмотра дел осужденных к смертной казни.

В ведомстве указали, что действующая система допускает многолетние обжалования на федеральном уровне даже после завершения разбирательств в судах штатов. По оценке Минюста, это приводит к значительным задержкам исполнения окончательных решений.

Предлагаемое правило, как следует из документов, направлено на устранение процедурных препятствий, которые не предусмотрены законом. Ожидается, что это позволит ускорить рассмотрение запросов от штатов и сократить сроки приведения приговоров в исполнение.

Отдельное положение касается обеспечения защиты для малоимущих осужденных. Планируется упростить согласование и финансирование адвокатов для этой категории лиц.

Проект вынесен на общественное обсуждение. Замечания и предложения принимаются до 15 мая 2026 года через федеральную систему нормативного регулирования.

Инициатива реализуется в рамках курса администрации президента США Дональда Трампа, направленного на расширение применения смертной казни и повышение эффективности уголовного правосудия.

По данным Информационного центра по вопросам смертной казни США, в 2025 году в стране были приведены в исполнение 47 смертных приговоров. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 11 случаев и был минимальным за последние годы.