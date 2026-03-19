США допустили отправку тысяч солдат на Ближний Восток

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военных на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, один из вариантов обеспечения безопасности Ормузского пролива включает развертывание войск на побережье Ирана.

Корреспондент Reuters Идрис Али в соцсети X также отметил, что администрация Трампа рассматривает возможность переброски тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближний Восток.

Ранее Трамп задался вопросом о последствиях попытки США «добить» Иран. Он также пригрозил переложить ответственность за Ормузский пролив на страны, которые, в отличие от США, им пользуются. По его словам, это бы заставило некоторых «невосприимчивых» союзников Вашингтона быстро «включиться в работу» по деблокированию пролива.