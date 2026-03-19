Государства ЕС пытаются воспользоваться затянувшимися боевыми действиями на Ближнем Востоке, чтобы вновь привлечь США к украинскому конфликту

Об этом пишет Strategic Culture.

В материале отмечается, что сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация ведёт США к экономической и политической катастрофе.

«Именно здесь антироссийски настроенные ястребы из европейского НАТО могут воспользоваться неразберихой Трампа в отношении Ирана, чтобы переориентировать участие Вашингтона в украинском конфликте», — заявляют авторы публикации.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что работа трёхсторонней группы Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины в настоящий момент находится на паузе.