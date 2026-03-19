Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские государства все глубже втягиваются в украинский конфликт и в перспективе могут направить на Украину свои военные контингенты. Будапешт, по его словам, намерен любой ценой избежать участия в боевых действиях.

Как сообщают венгерские СМИ, соответствующее заявление глава венгерского правительства сделал в ходе выступления на предвыборном мероприятии в городе Дунауйвароше.

Канцлер ФРГ выступил против переговоров США и России по Украине без ЕС

«Европа решила всё глубже и глубже втягиваться в этот конфликт. Сейчас они посылают деньги и оружие, но уже есть договоренность, что позже на территории Украины будут находиться и европейские солдаты», — сказал венгерский премьер.

Политик подчеркнул, что его главная задача — не допустить вовлечения Венгрии в это противостояние.

Ранее, 16 марта на встрече с избирателями в Капошваре, Орбан уже предупреждал, что «вся Европа готовится к войне» и рано или поздно отправит людей на Украину, тогда как Венгрия остается единственной страной ЕС, которая не готовится к вооруженному столкновению . По мнению премьера, нынешний курс Брюсселя ведет к милитаризации и прямому участию европейских институтов в конфликте