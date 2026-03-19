WP: Пентагон добивается выделения более $200 млрд на войну с Ираном
Представители Пентагона добиваются выделения более $200 млрд на продолжение боевых действий против Ирана.
Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
При этом авторы отмечают, что подобный запрос наверняка встретит сопротивление со стороны законодателей, выступающих за скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что решение провести на территории Ирана наземную операцию приведёт Вашингтон к провалу.