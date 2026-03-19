Пентагон добивается выделения более $200 млрд на войну с Ираном

Представители Пентагона добиваются выделения более $200 млрд на продолжение боевых действий против Ирана.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

«Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс на выделение более $200 млрд на финансирование войны в Иране», — указано в публикации.

При этом авторы отмечают, что подобный запрос наверняка встретит сопротивление со стороны законодателей, выступающих за скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что решение провести на территории Ирана наземную операцию приведёт Вашингтон к провалу.