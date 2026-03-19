Поездка Зеленского демонстрирует панику на Украине

Владимир Зеленский организовал серию визитов в европейские столицы. Западные СМИ уже назвали это «турне «Не забывайте обо мне». На прошлой неделе глава киевского режима побывал в Париже и Бухаресте, а на этой — посетил Лондон, после чего направился в Мадрид. В медиа считают, что таким образом Зеленский пытается сохранить внимание к Украине со стороны союзников и мирового сообщества на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что активизация зарубежных поездок Зеленского на фоне конфликта в Иране носит прежде всего демонстративный характер и направлена на мобилизацию поддержки со стороны Европы.

Западные СМИ обратили внимание на серию визитов Владимира Зеленского в страны Европы. Глава киевского режима уже побывал в трёх столицах (Париж, Бухарест и Лондон) и направился в четвёртую (Мадрид). В The Telegraph маршрут Зеленского назвали «турне «Не забывайте обо мне»: журналисты считают, что поездка «демонстрирует панику на Украине».

Как напомнили в газете, ранее в окружении Зеленского говорили, что из страны он может выехать только «по крайне важным причинам».

«Но учитывая, что война с Ираном продолжается уже третью неделю, борьба Украины за выживание против России начала терять интерес в мире. И для Украины это представляет вполне реальную опасность», — полагает издание.

При этом в The Telegraph отметили, что речи о том, что для европейских политиков тема Украины стала вторичной, пока не идёт. Однако западным дипломатам и должностным лицам сейчас нелегко уделять достаточно внимания решению одновременно двух крупных кризисов, говорится в материале. Война в Иране сейчас настолько сильно захватила США, что администрация президента Дональда Трампа отодвинула на задний план мирные переговоры по Украине.

«Визиты в Лондон и Париж — это, скорее, отчаянное напоминание о том, что нельзя забывать о бедственном положении Киева», — подытожили в газете.

В поисках внимания

Между тем Зеленский не только посещал ближайших союзников Украины, но и активно раздавал интервью зарубежным СМИ, стремясь напомнить о «значимости» своей страны.

В частности, в разговоре с BBC он прокомментировал разногласия между Европой и США, обострившиеся на фоне иранских событий, которые затмили собой украинский трек. Помимо этого, Зеленский заявил, что у него «очень плохое предчувствие» относительно влияния конфликта на Украину, отметив, что переговоры о мире «постоянно откладываются» из-за Ирана. К тому же, он выразил обеспокоенность тем, что боевые действия против Тегерана истощают арсеналы США, что сказывается на обеспеченности Украины оружием.

Вместе с тем Зеленский не устаёт подчёркивать свою якобы вовлечённость в ситуацию на Ближнем Востоке, о чём он в очередной раз заявил в интервью Jerusalem Post 16 марта. По его словам, Киев готов отправлять своих специалистов по борьбе с беспилотниками в страны региона, чтобы делиться опытом.

«Теперь этим странам решать, как использовать наш опыт», — заявил он.

В тот же день рассуждения главы киевского режима появились и на страницах The New York Post (NY Post). Зеленский подтвердил свою полную приверженность союзническим обязательствам с США. На фоне нерешительности других партнёров Вашингтона в вопросе оказания действенной поддержки американцам в Иране, Зеленский подчеркнул свою готовность к содействию.

Украина готова помочь президенту Трампу противостоять растущей угрозе со стороны Ирана в том, что касается беспилотников, — в то время, как другие партнёры США колеблются, приводит его слова газета. По утверждению Зеленского, Киев стремится доказать, что является надёжным союзником Вашингтона.

«Всякий раз, когда у нас есть возможность помочь в защите мирного населения или граждан США, мы без колебаний отправляем наши команды», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что американские военные могут приехать на Украину, чтобы в боевых условиях приобрести опыт противодействия БПЛА.

Ранее в интервью The New York Times (NYT) Зеленский рассказал, что направил в Иорданию украинских экспертов по беспилотникам якобы для защиты американских военных баз по просьбе Белого дома. Однако, как отметили в издании, американская сторона не стала комментировать это утверждение.

Тем временем Америка обращаться за помощью к украинцам не спешит. Как заявили NY Post в администрации президента, Трамп уже всё сказал в интервью Fox News 13 марта, заявив, что США не нужно пособничество Киева в защите от беспилотников.

Позднее Трамп уже в интервью NBC News и вовсе заявил, что Зеленский — «последний человек», от которого США нужна помощь.

В Европу на поклон

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что Зеленский, разъезжая по европейским столицам, стремится решить сразу несколько задач, совмещая информационную кампанию с попыткой закрепить финансовую и политическую поддержку со стороны союзников.

«Во-первых, он надеется поддержать внимание к украинскому конфликту на фоне отстранения Соединённых Штатов, занятых преимущественно войной в Иране. Вторая причина — это политическое сплочение Европы в рамках противостояния как с Россией, так и с Трампом. Ну и третий момент — это, конечно, Зеленский побирается, чтобы продолжать воевать с РФ», — сказал эксперт в беседе с RT.

Аналогичных взглядов придерживается и политолог Владимир Скачко. В разговоре с RT он отметил, что Зеленский стремится всеми силами остаться в центре мирового внимания.

«Только это даст ему возможность получать кредиты и оружие. Это активное напоминание о себе с целью пролонгации функционирования режима», — пояснил он.

При этом шансы Зеленского на наращивание оружейного импорта на фоне иранского обострения невелики, считает политолог. К тому же Дональд Трамп в последнее время довольно жёстко высказывается в адрес Киева, напомнил Скачко.

«Выпады в сторону Зеленского демонстрируют раздражение Трампа из-за невозможности быстро разделаться с украинским конфликтом. Тем более, что он сейчас завяз в Иране. А ведь американскому президенту в преддверии промежуточных выборов нужны победы», — пояснил политолог.

Со своей стороны, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев в интервью RT отметил фактор разочарования Трампа украинским конфликтом в принципе.

«Надеялся, что ему удастся достичь мира в кратчайшие сроки, но просчитался и винит теперь в этом Киев, который отказался пойти на территориальные уступки и всячески тормозит процесс урегулирования. Поэтому Трамп не скрывает своего раздражения Зеленским, позволяя себе публичную критику в его адрес», — говорит эксперт.

Он также обратил внимание на стратегическую неопределённость, с которой сталкивается Киев на фоне изменений в глобальной политике.

«Очевидно, что Зеленский пытается привлечь внимание, понимая, что разрыв с Соединёнными Штатами становится всё более вероятным. Поэтому он стремится подтвердить поддержку европейских столиц не только в финансовом и военном плане, но и в плане готовности к более серьёзным сценариям, если ситуация будет обостряться», — добавил он.

Как заметил Скачко, опасения Зеленского по поводу возможного сокращения поддержки Украины на фоне иранского кризиса небезосновательны.