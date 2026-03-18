МИД Ирана обратился с призывом к Евросоюзу

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал страны Евросоюза остановить совместную операцию США и Израиля против его страны. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким призывом Аракчи выступил во время телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас. По его словам, Евросоюз должен усилить давление на США и Израиль, чтобы остановить атаки. Текущую же позицию альянса Аракчи назвал «безответственной».

«Если ЕС и европейские страны беспокоятся за мир и безопасность в регионе, им стоит стремиться оказать давление на агрессоров и остановить военную агрессию против Ирана вместо того, чтобы занимать безответственную позицию», — заявил он.

Помимо этого Аракчи добавил, что поддержка США и Израиля сделает Евросоюз соучастником преступлений против иранской нации.

Ранее Израиль заявил об убийстве главы разведки Ирана.