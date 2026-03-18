Орбан раскрыл планы Венгрии по поставкам российских энергоносителей

Будапешт не позволит Владимиру Зеленскому шантажом лишить себя выгодных российских энергоносителей, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения.

«Завтра нам предстоит битва в Брюсселе, потому что, как вы знаете, украинцы и Зеленский решили ввести против Венгрии нефтяную блокаду и заблокировали нефтепровод «Дружба», — отметил Орбан.

По его мнению, власти Украины пошли на этот шаг с тем, чтобы заставить Венгрию избавиться от дешевой российской энергии.

Премьер пояснил, что из-за отказа от российских энергоносителей в других странах Европы цена на бензин в четыре раза выше, чем в Венгрии.

«Если нам тоже навяжут отказ от российской энергии, то из-за повышения цен на коммунальные расходы вы потеряете месячную зарплату. Один месяц из 12. Мы не можем позволить Зеленскому шантажом лишить Венгрию дешевой российской энергии. И я не позволю этого сделать завтра в Брюсселе», — подчеркнул Орбан.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил от президента России Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по ценам, установленным до начала конфликта на Ближнем Востоке.