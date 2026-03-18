Сийярто поругался с главой МИД Украины из-за Орбана
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на критику украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана. Об этом Сийярто написал в социальной сети X.
До этого Сибига обвинил Орбана, что он якобы использовал «российское вмешательство» в ходе выборов в Венгрии.
Сийярто: правительство Венгрии не может сформировать украинский актер
Глава МИД Венгрии также призвал остановить использование закарпатских венгров для «грязных политических целей» Киева.