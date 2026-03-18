Вероятность массовых протестов на Украине в ближайшие 2-3 года очень низкая, рассказал журналистам News.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, многие украинцы, особенно в западных областях, воспринимают за истину конфликт с Россией. Он добавил, что граждане Украины не поддерживают тех людей, которые по тем или иным причинам, даже после ранения, пытаются не попасть снова на фронт.

«Пока единства там в ближайшее время я не вижу, протестного электората крайне мало, здравомыслящих людей осталось очень мало. Что там произойдет какой-то перелом в психологии населения, я пока не верю в это», — разъяснил Попов.

По его мнению, в ближайшие 2-3 года ситуация не изменится.

Ранее военкоры сообщили, что украинцы активно сотрудничают с российскими военными — члены подполья передают координаты важных военных объектов, поджигают машины солдат ВСУ.

Кроме того, в интернет стало меньше попадать роликов с нападениями на сотрудников ТЦК (аналог военкоматов на Украине). Люди перестали их выкладывать, так как, наученные горьким опытом, не желают попадать в руки полиции и СБУ. Вместе с тем, успешные нападения на так называемых «людоловов» происходят ежедневно.