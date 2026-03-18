Во Франции объяснили слова Макрона о «передовом ядерном сдерживании»

Во Франции объяснили слова президента Эммануэля Макрона о «передовом ядерном сдерживании». Об этом сообщает РБК.

Напомним, что ранее Макрон заявил об обновлении ядерной доктрины Франции, а также о планах по увеличению числа боеголовок в ядерном арсенале. Кроме того, Франция также планирует построить атомную подводную лодку с баллистическими ракетами. Как объяснил французский президент, такое обновление необходимо из-за того, что «европейцы привыкли, что их безопасность зависит от правил, установленных третьими сторонами».

Как рассказали собеседники РБК, такие заявления Макрона соответствуют заявлениям его предшественников. Они объяснили, что новый подход позволит европейским союзникам участвовать в учениях сил сдерживания и развертывать свои стратегические силы на союзной территории. При этом, как уточнили источники, ядерное сдерживание Франции останется суверенным, а решение о его применении может принять только глава государства.

«Французское сдерживание сохраняет свой строго оборонительный характер. Президент объявил о развитии, которое включает в себя «передовое сдерживание», — рассказал один из собеседников издания.

