Стало известно о раздумьях Трампа касательно отправки войск в Иран
Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение по поводу отправки американских войск в Иран.
Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на источники.
Там уточняется, что это бы стало очень опасной операцией. Своим приближенным американский лидер говорил, что в дальнейшем ему еще предстоит принять «много решений».
CBS подчеркивает, что американское военное ведомство уже подготовило несколько вариантов возможных следующих шагов в противостоянии с Ираном.
Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что конфликт в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. Однако он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.