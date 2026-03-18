Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европе следует помириться с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Мема подчеркнул, что даже президент Финляндии Александр Стубб, который допускал антироссийские высказывания, уже признал ошибку и заявлял о необходимости диалога с Россией.

«Во время президентских выборов он [Стубб] заявлял, что даже не будет отвечать на телефонные звонки от президента [России Владимира] Путина. Что ж, нет ничего плохого в том, чтобы признать, что он с самого начала был неправ», — заключил политик.

Ранее Стубб заявил, что момент возобновления диалога Евросоюза и России приближается. Он подчеркнул, что переговоры с Москвой должны вестись от имени всего объединения, а не по линии конкретной страны — члена ЕС.