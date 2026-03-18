Алиса Вайдель, сопредседатель оппозиционной «Альтернативы для Германии» (АдГ), призвала правительство Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления отношений с Москвой и энергопоставок из РФ, пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик выступила в Бундестаге во время правительственного часа. В ходе выступления она обратилась к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с рядом вопросов по внешней политике.

Вайдель поинтересовалась, соответствуют ли действия главы кабмина интересам Германии, а также не пришло ли время снова искать диалог с Россией, способствовать окончанию войны и вести переговоры о возобновлении поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

Лидер партии также спросила, что конкретно предпринимает германское правительство, чтобы восстановить прерванные контакты с Москвой, и призвала ослабить санкционную политику, как это сейчас делают США.

Вайдель также попросила главу правительства разъяснить, какие цели преследует политика Берлина в отношении Украины, планирует ли Мерц и далее финансировать «одно из самых коррумпированных государств в мире миллиардами, чтобы продлить безнадежный конфликт».

Мерц пожаловался на США

Политик констатировала, что Мерц, по ее мнению, задолжал гражданам ответы на эти вопросы.