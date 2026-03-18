В Словакии призвали допустить специалистов к «Дружбе»
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо призвал к тому, чтобы специалисты из Словакии и Венгрии обязательно стали частью мониторинговой группы по оценке состояния нефтепровода «Дружба», прокачку нефти по которому остановил Киев.
Его слова приводит телеканал ТА3.
11 марта стало известно, что Венгрия отправила на Украину комиссию, которая должна провести инспекцию на нефтепроводе. Тогда украинский президент Владимир Зеленский назвал их «какими-то людьми» и заявил, что ему неизвестны причины их визита.