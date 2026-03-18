США опасаются, что Иран отомстит за бывшего верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи.

Об этом говорится в отчете нацразведки США, пишет РИА Новости.

«Тегеран почти наверняка попытается отомстить за ликвидацию верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, нацеливаясь на действующих и бывших американских чиновников», — говорится в документе.

Отмечается, что Иран по-прежнему сохраняет долгосрочное стратегическое намерение отомстить за бывшего командующего силами «Кудс» КСИР Касема Сулеймани, который также не выжил во время американских атак.

До этого сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи еще до своей гибели утвердил план действий на случай, если США и Израиль решат напасть на страну. Как рассказал официальный представитель Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Али Мохаммад Наэини, в США не учли, что Хаменеи «определил доктрину войны», которая заключалась в том, что конфликт будет иметь региональное измерение.