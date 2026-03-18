Евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас

Гжегож Браун, председатель партии «Конфедерация польской короны», позволил себе резкие антисемитские заявления на заседании Европейского парламента, передает Польское телевидение.

Журналисты уточнили, что скандальный польский евродепутат посвятил свое выступление ситуации на Ближнем Востоке. В своей речи он раскритиковал ряд политиков.

В частности, Браун заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас, присутствующая на заседании, является «лишь глушителем на конце ствола», а «оружие держат евреи».

По его мнению, должность Каллас является не только ненужной, но и бесполезной в целом.

В ответ на это глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер потребовал от Брауна немедленно «заткнуться».

Напомним, что Европарламент дважды лишал Брауна иммунитета ЕП за разнообразные выходки и дерзкие высказывания, в частности, за тушение огнетушителем ханукальных свечей в Сейме.