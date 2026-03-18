Мерц пожаловался на США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пожаловался в ходе выступления в Бундестаге, что США не консультировались с ним перед нанесением ударов по Ирану. Он добавил, что попытался бы отговорить Вашингтон от этой операции, пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил 28 февраля, что начал масштабную военную операцию против Ирана. Заявление американского лидера вызвало негативную реакцию в Европе, Соединенных Штатах (Конгресс не был поставлен в известность о подготовке к акции), Китае, России, Турции.

«Вашингтон не посоветовался с нами и не счел европейскую помощь необходимой. Мы бы отговорили действовать так, как это происходит в настоящее время», — отметил Мерц.

Канцлер заметил, что в ходе последующих контактов с американской стороной Берлин ясно дал понять, что у него по-прежнему остается много вопросов по поводу конфликта с Ираном.

«До сих пор нет убедительной концепции того, как эта операция может увенчаться успехом», — уточнил глава правительства.

Германия не намерена принимать участия в конфликте на Ближнем Востоке, в том числе в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе с помощью военных средств, резюмировал Мерц.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники арабских стран многократно посещали Вашингтон в последние месяцы. В ходе переговоров и консультаций представители монархий Персидского залива пытались отговорить Белый дом от рискованной авантюры на Ближнем Востоке.