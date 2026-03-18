Глава МИД ФРГ высказался о смене власти в Иране

США и Израилю не удастся с помощью силовой акции сменить правительство Ирана, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили главу ведомства раскрыть, возможна ли смена власти в Исламской Республике в результате атак со стороны ВС США и ЦАХАЛ.

«Нельзя ожидать, что подобный военный удар приведет к контролируемой [извне] смене режима [в Иране]», — отметил Вадефуль.

Министр напомнил, что аналогичные военные операции не привели ни в Ираке, ни в Ливии к контролируемой смене режима таким образом, чтобы впоследствии в этих государствах сформировалась свободная, демократическая структура, основанная на верховенстве закона.

Осознание невозможности смены власти в результате внешнего военного воздействия соответствует трезвому анализу ситуации вокруг Ирана, подчеркнул глава МИД.

«Я просто не верю, что этого возможно, так сказать, добиться с помощью военных действий извне», — резюмировал Вадефуль.

Ранее власти США, Великобритании, Франции, Украины и ряда других стран неоднократно призывали к насильственной смене власти в Иране.

В Тегеране, в свою очередь, отмечали, что гибель руководителей не приведет к падению республики — на смену каждому погибшему готовы прийти 5-7 компетентных специалистов.