Вэнс своим визитом в европейскую страну собирается поддержать «друга Трампа»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как передает агентство Рейтер, собирается посетить в ближайшие дни Будапешт.

© Московский Комсомолец

Со ссылкой на источники агентство пишет, что американский вице-президент «планирует посетить Венгрию в ближайшие дни». Своим визитом Вэнс, как подразумевается, продемонстрирует поддержку главе венгерского правительства Виктору Орбану на предстоящих выборах в парламент.

Премьер-министр Венгрии ранее заявлял, что Брюссель вмешивается в парламентские выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские объединения в стране. Выборы в законодательный орган пройдут 12 апреля.

Также сегодня Орбан в интервью телеканалу GBN сделал громкое заявление по поводу окончания либеральный эры. По его словам, в наши дни формируется новый миропорядок.