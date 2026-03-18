Мерц сделал жесткое заявление о Венгрии
Евросоюзу следует игнорировать позицию Венгрии при введении очередного пакета санкций против России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, заявление главы немецкого правительства прозвучало в преддверие саммита лидеров Европейского совета, который пройдет 19-20 марта в Брюсселе.
Мерц отметил, что странам-членам ЕС необходимо как можно быстрее достичь соглашения в ЕС по очередному пакету санкций, а также срочно обеспечить выплату уже согласованного кредита для Украины в размере €90 млрд.
Канцлер пояснил, что на саммите в Брюсселе будет настойчиво отстаивать выделение кредита и принятие 20-го пакета ограничительных мер.
«Мы не должны обращать внимания на одну единственную страну из Европейского союза, которая в настоящее время устраивает эту блокаду в Европе по своим внутриполитическим причинам и из-за ведущейся предвыборной кампании», — подчеркнул Мерц.
Ранее в Будапеште сообщили, что право вето — один из ключевых институтов, которые обеспечивают функционирование Евросоюза. Его ликвидация может в долгосрочной перспективе привести к развалу организации, уточнили в Венгрии.