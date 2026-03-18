Евросоюзу следует игнорировать позицию Венгрии при введении очередного пакета санкций против России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, заявление главы немецкого правительства прозвучало в преддверие саммита лидеров Европейского совета, который пройдет 19-20 марта в Брюсселе.

Мерц отметил, что странам-членам ЕС необходимо как можно быстрее достичь соглашения в ЕС по очередному пакету санкций, а также срочно обеспечить выплату уже согласованного кредита для Украины в размере €90 млрд.

Канцлер пояснил, что на саммите в Брюсселе будет настойчиво отстаивать выделение кредита и принятие 20-го пакета ограничительных мер.

«Мы не должны обращать внимания на одну единственную страну из Европейского союза, которая в настоящее время устраивает эту блокаду в Европе по своим внутриполитическим причинам и из-за ведущейся предвыборной кампании», — подчеркнул Мерц.

Ранее в Будапеште сообщили, что право вето — один из ключевых институтов, которые обеспечивают функционирование Евросоюза. Его ликвидация может в долгосрочной перспективе привести к развалу организации, уточнили в Венгрии.