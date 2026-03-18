Эксперт объяснил новое предложение Китая в адрес Тайваня

Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэня Биньхуа сообщило: Китай готов обеспечить Тайваню стабильные поставки энергетических ресурсов и гарантировать его безопасность в случае согласия властей острова на «мирное воссоединение». Руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в разговоре с Рамблером оценил перспективы инициативы Пекина и её возможное влияние на ситуацию вокруг Тайваня.

Специалист отметил, что озвученное предложение стоит воспринимать не как отдельный дипломатический ход, а как элемент долгосрочной стратегии Пекина.

Предложение Китая о поставках энергоресурсов Тайваню следует рассматривать не как международные переговоры «в обмен на воссоединение», а в рамках концепции единого Китая, где процесс мирного воссоединения уже давно идёт и развивается. Пекин регулярно предлагает Тайваню экономические перспективы и содействие — особенно актуально это на фоне глобального энергетического кризиса. Но такое содействие, естественно, подразумевает, что Тайвань будет позитивно настроен именно к сценарию воссоединения, а не к сценарию сепаратизма. По сути, это предложение — не сенсация, а продолжение долгосрочной политики КНР в отношении острова. Сергей Санакоев Руководитель Российско-Китайского аналитического Центра, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы

Аналитик также отметил, что инициатива Пекина может оказать заметное воздействие на настроения в тайваньском обществе.

«Это предложение определённо повлияет на ситуацию вокруг Тайваня, прежде всего — на мнение его населения. Большая часть жителей острова в целом больше заинтересована в развитии вместе с материковым Китаем, чем в следовании курсу отдельных политиков, продвигающих идею сепаратизма под влиянием внешних сил. Предложение энергоресурсов и гарантий безопасности способно усилить эту тенденцию в общественном мнении. Однако насколько это повлияет на конкретные решения правящих кругов, пока сказать сложно — многое будет зависеть от внутриполитических процессов на острове, включая парламентские выборы. В долгосрочной перспективе, впрочем, развитие Тайваня всё равно останется в рамках общей траектории, заданной концепцией единого Китая», — резюмировал эксперт.

