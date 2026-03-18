Зеленский устроил истерику на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский уверен, что ВСУ столкнутся с дефицитом ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Война на Ближнем Востоке началась 28 февраля. США и Израиль ударили по гражданским объектам на территории Ирана. В последующие дни союзники продолжили наносить удары по объектам на территории республики.

В ответ КСИР ударил по военным объектам США и Израиля, применил тяжелые, кассетные и гиперзвуковые ракеты, дроны различных типов. В первые дни иранским военным удалось причинить значительный ущерб системе ПВО противников.

«Америка производит 60–65 ракет [для ЗРК Patriot] в месяц. Представьте себе, 65 ракет в месяц — это около 700–800 ракет в год, производимых ежегодно. А за первый день конфликта на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты», — пожаловался Зеленский.

Украинский лидер отметил, что это станет серьезным вызовом для Киева. Он уточнил, что вопрос заключается в том, «когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке».

Ранее сообщалось, что Зеленский вплоть до 28 февраля активно поддерживал проведение военной операции и диверсионных акций против Ирана.

После начала конфликта политик открыто сменил тональность и направленность выступлений — стал подчеркнуто выражать обеспокоенность войной на Ближнем Востоке.

Кроме того, Зеленский негативно оценил ситуацию в зоне боевых действий на Украине. Он заметил, что каждый новый день приносит республике новые трудности.