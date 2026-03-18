Швеция считает Россию, Китай и Иран главными национальными угрозами

Служба безопасности Швеции в ежегодном докладе об угрозах назвала Россию, Китай и Иран главными угрозами для страны. Об этом 18 марта сообщило Reuters со ссылкой на заявление представителей правоохранительных органов королевства.

«Американо-израильская военная операция против Ирана и контрмеры, предпринятые Ираном, увеличили угрозу для американских, израильских и еврейских объектов в Швеции», — приводит агентство тезисы из доклада главы службы безопасности Швеции Шарлотты фон Эссен.

Как отмечает Reuters, Швеция долгое время рассматривала Иран как серьезную угрозу. Власти обратили внимание на то, что иранские криминальные сети в стране использовались для совершения насильственных действий.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по объектам на территории исламской республики, в том числе в Тегеране. В ответ Иран атаковал территорию Израиля, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.