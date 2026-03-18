Во Франции высказались об участии в операции по разблокировке Ормузского пролива

Участие французских подразделений в операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе означало бы вступление Парижа в масштабный конфликт на Ближнем Востоке, рассказала журналистам radiofrance министр-делегат Минобороны Франции Алис Руфо.

Президент США Дональд Трамп 14 марта призвал КНР, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и ряд других стран направить корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.

«Это [отправка военных кораблей в Ормуз] означало бы участие в наступлении [на Исламскую Республику]. Но мы не выбирали войну, которую ведут Израиль и Соединенные Штаты, поэтому [у Франции] нет причин в ней участвовать», — подчеркнула Руфо.

По ее словам, французские власти не бездействуют в контексте эскалации на Ближнем Востоке. Так, единственный авианосец республики «Шарль-де-Голль» находится в Восточном Средиземноморье, куда он прибыл для поддержки партнеров Франции, в частности, Кипра.

Кроме того, пояснила чиновница, французские суда принимают участие в обеспечении безопасности судоходства в Красном море в рамках миссии ЕС Aspides.

Ранее сообщалось, что европейские союзники отказали президенту США Дональду Трампу в поддержке на Ближнем Востоке — Франция, Германия, Италия и Великобритания выступили с совместным заявлением. Позже к ним присоединилась Канада.

В Берлине отдельно подчеркнули: Бундесвер не собирается участвовать в войне, а также обеспечивать безопасность судоходства.