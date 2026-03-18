Ответ Ирана на атаку США вызвал ужас на Западе

Исламская Республика Иран серьезно ответила на атаку Соединенных Штатов, пишет Le Figaro.

Стратегия Тегерана состоит в том, чтобы дать понять жителям Запада, что он может захватить инициативу, принимая решение о закрытии или повторном открытии Ормузского пролива, поделился своей точкой зрения эксперт Пьер Разу.

В материале речь идет о том, что Исламская Республика хочет продемонстрировать американскому лидеру Дональду Трампу, что тот не сможет в одиночку определять темп военного конфликта.

По мнению обозревателей издания, у иранской стороны есть нужный асимметричный потенциал для нанесения ущерба: беспилотные летательные аппараты, скоростные катера, мины, в том числе дистанционно управляемые, а также оставшийся потенциал баллистических или противокорабельных ракет.