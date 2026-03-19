Кафе на солнечных батареях стали центром жизни в кубинской Гаване

На фоне перебоев с электричеством жители Гаваны начали активно посещать кафе, работающие на солнечной энергии, передает корреспондент РИА Новости.

В последние недели на Кубе фиксируются серьезные проблемы с энергоснабжением. С начала марта в стране произошли два масштабных сбоя в энергосистеме.

В условиях регулярных отключений электричества такие кафе становятся альтернативными точками доступа к электроэнергии. Одно из заведений в районе Ведадо в столице заполнено посетителями. Электроснабжение там обеспечивается за счет солнечных панелей, а возле столиков оборудованы розетки.

Клиенты приходят не только за едой и напитками, но и для подзарядки мобильных устройств.

На фоне энергетических проблем городская инфраструктура работает с перебоями. В Гаване закрываются магазины, приостанавливают работу банки и учебные заведения.

Ситуация с энергоснабжением в стране, по данным агентства, осложняется действующими санкциями и ограничениями со стороны США.

