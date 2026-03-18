Трамп выступил с призывом к союзникам

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости более активных действий со стооны американских союзников для обеспечения свободы судоходства через Ормузский пролив.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Союзникам США нужно взять себя в руки — сделать шаг вперед и помочь открыть Ормузский пролив», — сказано в публикации.

К посту американский лидер также прикрепил ссылку на редакционную статью газеты New York Post с аналогичным заголовком.

Европа нашла способ сдержать давление Трампа

Ранее Трамп резко раскритиковал союзников Соединенных Штатов за отказ от участия в военной операции против Ирана.