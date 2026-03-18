Трамп выступил с призывом к союзникам
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости более активных действий со стооны американских союзников для обеспечения свободы судоходства через Ормузский пролив.
Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Союзникам США нужно взять себя в руки — сделать шаг вперед и помочь открыть Ормузский пролив», — сказано в публикации.
К посту американский лидер также прикрепил ссылку на редакционную статью газеты New York Post с аналогичным заголовком.
Ранее Трамп резко раскритиковал союзников Соединенных Штатов за отказ от участия в военной операции против Ирана.
«Я не удивлен их поступком, потому что всегда считал НАТО, на которое мы тратим сотни миллиардов долларов в год, защищая эти же страны, улицей с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности, в час нужды», — написал он.