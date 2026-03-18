Стало известно, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп стремится урегулировать украинский конфликт ради своей «долгосрочной стратегической цели» - противодействия Китаю. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации Трампа.

По данным Politico, администрация Трампа считает, что если стимулировать Россию к прекращению украинского конфликта, вновь открыв ей доступ к мировым рынкам и «буквально засыпав» её американскими инвестициями, это может в конечном итоге подорвать позиции Китая.

Власти признали серьезную проблему российской экономики

Капитализация России все еще оставляет желать лучшего, показатель всей страны сопоставим с оценкой Нью-Йорка. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит ТАСС.

С начала года, пояснил он, капитализация России незначительно превысила отметку в 900 триллионов рублей. Это сопоставимо с оценкой одного из крупнейших американских мегаполисов. Подобный расклад, констатировал Хуснуллин, свидетельствует о серьезной недокапитализации России.

Иран впервые применил «Хадж Касем»

Иран применил баллистические ракеты средней дальности (БРСД) «Хадж Касем» (Haj Qasem) в ходе очередной волны ответных ударов. На первые кадры пуска обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На записи показан старт и полет твердотопливных БРСД. Из-за качества видео сложно определить модификацию запущенного изделия. Помимо базовой ракеты, существует высокоточная «Касем Басир» (Qasem Basir), которую оснащают оптико-электронной головкой самонаведения.

Стало известно, что заставило Зеленского смягчить тон по отношению к Орбану

Осуждение со стороны Еврокомиссии заставило Владимира Зеленского «смягчить тон» в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на одного из европейских чиновников.

Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине от Евросоюза в размере 90 млрд евро на фоне прекращения поставок нефти через нефтепровод «Дружба». После этого Зеленский пообещал дать адрес Орбана ВСУ, чтобы они звонили ему и «общались на своем языке».

Израиль уничтожил министра разведки Ирана

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб был убит в результате израильского авиаудара сегодня ночью, и ожидаются дальнейшие «сюрпризы». Об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, пишет Times of Israel.

По словам Каца, интенсивность ударов по Ирану возрастает. При этом у израильских военных есть разрешение на убийство любого высокопоставленного иранского лидера «без необходимости получения дополнительного одобрения».

В Германии жестоко убита украинская беженка

В Германии расследуют убийство 19-летней украинки, которую жестоко избили в лесу недалеко от города Мангейм. Что известно об этом деле, разбиралось издание «Аргументы и факты».

Погибшую девушку звали Мария. Известно, что она приехала в Германию с семьей с Украины и находилась в стране относительно недавно. Ее тело нашли в лесу, который является популярным местом отдыха.

Трамп не принял подарок от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хотел во время Мюнхенской конференции по безопасности подарить американскому коллеге Дональду Трампу iPad, отслеживающий ход боевых действий на Украине, однако тот не прибыл на мероприятие. Об этом заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер в X.

Китай сделал Тайваню предложение на фоне войны на Ближнем Востоке

Китай предложил Тайваню «энергетическую стабильность», если тот согласится на правление Пекина. Как сообщает Reuters, это стало частью информационной кампании Китая, стремящегося убедить Тайвань в преимуществах воссоединения.

Правительства по всему миру пытаются найти альтернативные источники энергии на фоне войны на Ближнем Востоке и блокировки поставок топлива по Ормузскому проливу. Тайвань, получавший треть своего сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, заявил, что обеспечил себе альтернативные источники поставок на ближайшие месяцы, в том числе из США.

В России произошел «ренессанс» наличных

Каждый второй россиянин с начала 2026 года сталкивался с просьбой оплатить товары или услуги наличными. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.

Опрос провели 1 марта, в нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Китайские автомобили продолжат уходить из России

К первой половине марта российский рынок покинули 16 моделей. Обозреватель портала "Китайские автомобили" Денис Бобылев рассказал "Российской газете", почему так происходит.

В РФ уже несколько лет формировалось простое правило в отношении автомобилей низкого и среднего ценовых сегментов - необходимость организации локальной сборки, а также адаптация показателей мощности двигателей под нашу специфику. Поставляемые из Китая модели постепенно теряли свою актуальность.

