«Новая баба Ванга» сделала зловещее предсказание о войне в Иране

Апрель может стать очень напряженным временем, так как конфликт на Ближнем Востоке рискует перерасти в Третью мировую войну. Такое предсказание сделала экстрасенс из Великобритании Селина Авалон, которую называют «новой Бабой Вангой», пишет газета «Аргументы и факты».

Авалон связала свое предсказание с древнеегипетским пророчеством о разделении времени, которое произойдет 26 апреля, когда «глаза египетского сфинкса совпадут с обычным звездным созвездием Льва».

«Вы увидите новых королей, мировых лидеров и войны. Вот тогда люди либо пойдут ко дну, либо выплывут», – рассказала она.

Экстрасенс уверена, что новый лидер Ирана, который заменил Али Хаменеи, сможет отомстить США.

«Это будет похоже на Третью мировую войну. Новый верховный лидер, который еще молод и только пришел к власти, продержится какое-то время», – заметила Авалон.

При этом предсказательница заявила, что президента США Дональда Трампа ждет очередное покушение, которое не позволит ему и дальше оставаться во главе страны, а на его место придет вице-президент Джей Ди Вэнс.

«В конце концов, я думаю, что появится новая империя, почти такая же, как Римская. (…) Иран со временем станет чем-то вроде Дубая, где строят крупные жилые комплексы, а богатые люди вкладывают в них деньги», – добавила ясновидящая.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В тот же день был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. За его гибелью последовала волна убийств и других высокопоставленных чиновников Ирана.

Иран объявил об избрании нового лидера 8 марта. Им стал 56-летний Моджтаба Хаменеи - второй сын погибшего аятоллы. В МИД Ирана сообщили 12 марта, что новый аятолла был ранен. Однако, по данным министра иностранных дел Аббаса Арагчи, у нового верховного лидера «были лишь легкие травмы», сейчас он полностью здоров и держит ситуацию под контролем.