Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером оценил недавнее заявление президента Финляндии Александера Стубба о том, что Евросоюзу придется на практике принять территориальные уступки Украины РФ.

Ранее в ходе выступления в Британском Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне (признан нежелательной организацией в РФ) президент Финляндии допустил, что Евросоюз будет вынужден на практике признать переход некоторых территорий под контроль России. «Европа никогда не признает, что возможные уступки территорий Украины России являются юридически или в принципе (де-юре) частью России. На практике (де-факто) дело может обстоять иначе», — сказал финский лидер.

Оленченко обратил внимание на явную связь этого тезиса Стубба с риторикой Дональда Трампа. По мнению политолога, финский лидер фактически транслирует тот подход, который президент США продвигал в Европе.

Заявление Стубба фактически является трансляцией позиции Трампа. Стубб позиционирует себя сторонником и даже близким другом президента США — и в данном случае он просто тиражирует подход, который Трамп настойчиво продвигал среди европейцев, но который не нашёл отклика у руководства Еврокомиссии. Суть этой позиции заключается в том, что основой для переговоров должно быть не желаемое, а реальное положение дел на текущий момент и ясное понимание перспективы. Трамп подчёркивал: нельзя выдавать свои фантазии за основу переговоров. И Стубб, выступая сейчас, продолжает эту линию. Владимир Оленченко Политолог-международник

Эксперт отметил, что выбор Лондона в качестве площадки для заявления позволил финскому президенту добиться максимального резонанса и донести свой сигнал до ключевой аудитории.

«Выбор Лондона для такого выступления не случаен. Стубб адресовал своё заявление политической элите Великобритании, и тем самым послал чёткий сигнал. Важно, что Великобритания, наряду с Францией и Германией, выступает одним из главных противников мирных переговоров между Россией и Украиной. При этом формат выступления имеет значение: если бы Стубб озвучил эти тезисы на саммите Евросоюза или другом общеевропейском мероприятии, его слова могли бы потеряться в массе других заявлений. В Лондоне же заявление получило максимальную заметность и резонанс — фактически это обращение к широкой европейской аудитории через голову официальных институтов ЕС», - сказал он.

Вместе с тем политолог увидел в заявлении Стубба важный намёк на будущие шаги Хельсинки. По его мнению, финская элита уже готовится к возможному восстановлению диалога с Россией, заранее обозначая свою позицию.

«За заявлением Стубба можно увидеть косвенный признак того, что финская элита заблаговременно готовится к восстановлению отношений с Россией. По сути, он признаёт: мирный договор между Россией и Украиной так или иначе будет заключён — можно дискутировать о сроках и деталях, но итог предопределён. Таким образом, Финляндия заранее обозначает свою позицию: она исходит из реального положения дел и демонстрирует понимание обоснованности российских интересов в регионе. Это не случайный всплеск риторики, а продуманный шаг — своего рода подготовка платформы, с которой Хельсинки сможет выстраивать будущие отношения с Москвой, когда ситуация начнёт меняться в сторону диалога», - заключил эксперт.

