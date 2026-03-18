Умер переживший атомную бомбардировку Хиросимы японец

На 89-м году жизни умер Сигэаки Мори, который пережил атомную бомбардировку Хиросимы. Он скончался в Японии, передает Nippon.

Когда Соединенные Штаты сбросили бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, Мори был совсем ребенком. В возрасте восьми лет Сигэаки почти что застал эпицентр взрыва — он произошел в полутора километрах от него. Взрывной волной Мори отбросило в ручей.

Известность он получил не только из-за этого страшного события, но и благодаря своей деятельности — он посвятил порядка четырех десятилетий исследованию судеб более 10 военнопленных летчиков США, которые содержались под стражей в Хиросиме и ушли из жизни вместе с десятками тысяч японцев в момент взрыва.

Творчество Мори вызвало интерес у американского кинематографиста Барри Фрешетта. Он решил включить работы японского мастера в свой документальный фильм «Бумажные фонарики», который вышел в 2016 году.

Благодаря этому проекту Мори получил возможность принять участие в памятном мероприятии с участием президента США Барака Обамы. Момент, когда Обама обнял плачущего пожилого человека, стал важной вехой в истории и быстро распространился по мировым СМИ. Мори утверждает, что инициатива обнять его исходила от самого Обамы.