Орбан: эпоха расширения НАТО на восток окончилась, Украина станет буферной зоной
Эпоха расширения НАТО на восток завершена, Украина должна быть буферной зоной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан отметил, что СВО стала ответом на стремление Запада взять Украину в НАТО.
Орбан сделал заявление о завершении либеральной эры
Президент Владимир Путин отмечал, что Россию «посылали подальше» с мнением о расширении НАТО.
Он подчёркивал, что в итоге Россию «кинули» в вопросе нерасширения НАТО на восток, было несколько волн такого расширения.