Эпоха расширения НАТО на восток завершена, Украина должна быть буферной зоной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это новая эпоха. Такое расширение НАТО на восток закончилось... Украина — буферная зона», — сказал он в интервью телеканалу GB News.

Орбан отметил, что СВО стала ответом на стремление Запада взять Украину в НАТО.

Президент Владимир Путин отмечал, что Россию «посылали подальше» с мнением о расширении НАТО.

Он подчёркивал, что в итоге Россию «кинули» в вопросе нерасширения НАТО на восток, было несколько волн такого расширения.