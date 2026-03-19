Орбан: Венгрия — единственная страна в ЕС, которая не готовится к войне
Венгрия является единственной страной ЕС, которая в настоящий момент не готовится к войне.
Об этом сказал премьер Венгрии Виктор Орбан.
«Сегодня мы единственная страна в Европе, которая не готовится к войне», — цитирует его РИА Новости.
Орбан считает, что власти большинства государств ЕС «маршируют, наступают, ввязываются в эту войну».
Ранее он заявил, что венгерское руководство не допустит вступления Украины в Евросоюз, так как Будапешт не хочет провоцировать вооружённый конфликт с Россией.
Орбан заявил, что саммит ЕС в Брюсселе, на котором обсуждалась экспроприация активов России, превратился в военный совет.