Орбан: Венгрия — единственная страна в ЕС, которая не готовится к войне

Венгрия является единственной страной ЕС, которая в настоящий момент не готовится к войне.

© РИА Новости

Об этом сказал премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Сегодня мы единственная страна в Европе, которая не готовится к войне», — цитирует его РИА Новости.

Орбан считает, что власти большинства государств ЕС «маршируют, наступают, ввязываются в эту войну».

Ранее он заявил, что венгерское руководство не допустит вступления Украины в Евросоюз, так как Будапешт не хочет провоцировать вооружённый конфликт с Россией.

Орбан заявил, что саммит ЕС в Брюсселе, на котором обсуждалась экспроприация активов России, превратился в военный совет.