Чехия хочет ограничить прием беженцев с Украины

Чехия призывает страны Евросоюза ограничить прием беженцев с Западной Украины. Об этом сообщает местное издание Seznam.

Отмечается, что глава МИД Чехии Любомир Метнар рассматривает возможность отмены временной защиты для мужчин трудоспособного возраста и лиц, прибывающих из западных регионов Украины.

При этом страна не может самостоятельно ввести подобные меры — они должны быть приняты на уровне Европейского союза, который гарантирует защиту беженцам с Украины. На уровне ЕС временная защита была продлена до марта 2027 года.

В публикации отмечается, что, с учетом численности населения, Чехия приняла больше всего украинских беженцев — сейчас там проживают 612 тысяч украинцев. Страна исчерпала свои возможности, из-за чего выступает за ограничение временной защиты.