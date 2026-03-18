Появились детали переговоров США и Ирана перед началом войны

За несколько дней до начала войны США и Израиля против Ирана американские переговорщики предлагали поставлять Тегерану низкообогащенный уран для энергетических реакторов на постоянной и безвозмездной основе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

Президент США Дональд Трамп настаивает, что решил начать войну с Ираном, поскольку Тегеран был на грани получения ядерного оружия. По версии NYT, Трамп явно рассматривает возможность проведения наземной операции, если иранская армия будет «настолько разгромлена, что не сможет вести боевые действия на земле». США хотят захватить или уничтожить ядерные материалы, которые, как считается, хранятся глубоко под горой в Исфахане.

Газета отмечает, что это была бы одна из самых смелых и рискованных военных операций в современной американской истории. Никто точно не знает, где находится всё топливо. Если баллоны с ним будут пробиты, высвободится токсичный и радиоактивный газ. Если баллоны окажутся слишком близко друг к другу, существует риск ускорения ядерной реакции.

До начала войны большинство сотрудников разведки США заявляли, что не видят существенной непосредственной угрозы со стороны Ирана в плане создания бомбы. Это подтвердилось отставкой Джо Кента, директора Национального контртеррористического центра. Уходя, он заявил, что Иран не представляет непосредственной угрозы для США.

Однако сейчас ситуация изменилась. После 18 дней бомбардировок со стороны США и Израиля, ядерное оружие стало одной из последних линий обороны Ирана, подчеркивает NYT.

По мнению экспертов, судя по тому, насколько хорошо иранцы спланировали свою реакцию на атаки США и Израиля, они сделали то же самое в отношении хранилищ ядерного топлива. Предположительно, они подготовили множество контейнеров-приманок, и если спецназ США прибудет в Иран, вместо 20 контейнеров его будут ждать сотни или тысячи.

Ситуация настолько сложна, что это может заставить администрацию Трампа вернуться к предложению, сделанному главой МИД Ирана Аббасом Аракчи за несколько дней до войны. Он заявил, что Иран готов переработать все имеющиеся у него ядерные материалы до уровня, используемого в ядерных реакторах, под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Но Тегеран не позволит вывезти материалы из страны; они должны оставаться в Иране под контролем.

Два американских переговорщика, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, отвергли эту концепцию, заявив, что ни при каких обстоятельствах Иран не должен остаться с запасами ядерного топлива. Они предложили альтернативу: США будут поставлять Ирану низкообогащенный уран, пригодный для энергетических реакторов, бессрочно и бесплатно.

По данным NYT, Аракчи отверг эту идею. Обсуждалась возможность еще одной встречи, но она была сорвана ранним утром 28 февраля в результате американо-израильского нападения.