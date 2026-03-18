Эксперт: Зеленский проявил неуважение в ходе визита в Лондон

Опоздание Владимира Зеленского на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером будет отмечено Лондоном, так как является проявлением неуважения. Об этом рассказала «Аргументам и фактам» эксперт по протоколу Екатерина Богачева.

Накануне Владимир Зеленский прибыл в Лондон с визитом, в ходе которого были запланированы встречи с королем Великобритании Чарльзом, премьер-министром Кираном Стармером, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

При этом на встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером Владимир Зеленский опоздал на 15 минут. Генсек НАТО Марк Рютте приехал спустя час после начала, отмечает газета.

Эксперт по протоколу Екатерина Богачева обратила внимание на то, что соблюдение норм времени – это базовое правило работы в бизнесе и государственной политике.

«Опоздания могут быть, но это частный случай. Если они повторяются регулярно, то это говорит о неуважении или попытке доминировать (…) В политике такие вещи не должны повторяться. Тем более, если знать, как для британцев важно начинать все вовремя», – подчеркнула протоколист.

Напомним, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прибыл заранее на переговоры между премьер-министром Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Однако, по данным СМИ, он покинул встречу за 10 минут до ее завершения и ждал в машине.