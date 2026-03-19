МИД Китая дал жесткую оценку заявлению Израиля

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай шокирован словами Израиля об уничтожении чиновников Ирана.

Его словам передает РИА Новости.

«Китай был шокирован соответствующим заявлением», — подчеркнул представитель ведомства.

Линь Цзянь отметил, что КНР выступает против применения силы в международных отношениях. По его словам, расправы над государственными деятелями Ирана и нападения на гражданские цели являются еще более неприемлемыми шагами.

Ранее министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил атаковать высокопоставленных чиновников Ирана без согласования.