На Украине заявили о «ежедневном общении» представителей Киева, России и США

Переговорные группы России, США и Украины ежедневно общаются, однако сами переговоры по украинскому урегулированию пока находятся на паузе. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, сообщает украинский телеканал «Новости.Live».

По его словам, следующая встреча групп переговорщиков не отменена, а в очередной раз отложена, в первую очередь из-за конфликта на Ближнем Востоке, «отвлекающего» внимание США.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США из-за войны в Иране предлагают провести переговоры по урегулированию украинского кризиса на своей территории. По его словам, Киев согласен на предложение Вашингтона, однако российская сторона якобы категорически не хочет ехать в Соединенные Штаты.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мирных переговорах по Украине возникла пауза из-за смены интересов США.