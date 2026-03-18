Запад решил без согласования с Россией изменить систему безопасности Европы, заявив о стремлении принять Украину в НАТО. Спецоперация стала ответом на эти действия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

© Global look

«Мы пренебрегли этой позицией России. Мы... по сути изменили систему безопасности Европы, не согласовав это с Россией, и они ответили», — сказал он в интервью британскому каналу GB News.

Ранее Орбан заявлял, что ЕС хочет вогнать в долги детей и внуков европейцев ради Украины.

Также он сообщил, что Брюссель готовит Европу к войне, а появление европейских солдат на Украине — лишь вопрос времени.