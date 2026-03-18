Либеральная эра завершена, происходит формирование нового миропорядка. Об этом в интервью телеканалу GBN заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан отметил, что если назвать предыдущий период современной политики эпохой либерализма, то сейчас он «определенно закончился» и «наступает что-то другое».

«Никто не придумал для этого подходящего названия, но мы знаем, что это что-то другое. Мы называем это патриотизмом. Возможно, это недостаточно точно, но что-то в этом роде: от глобального либерализма мы переходим к местному патриотизму», — заявил он.

Ранее Орбан заявил, что от конфликта на Украине выигрывают производители оружия, энергетические компании и банки, выдающие займы. По его мнению, именно они и заинтересованы в продолжении боевых действий.