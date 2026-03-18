Орбан сделал заявление о завершении либеральной эры

Глава венгерского правительства Виктор Орбан считает, что либеральная эра завершена и сейчас формируется новый миропорядок.

Если отталкиваться от того, что предыдущий период современной политики называли эпохой либерализма, то сейчас она, по мнению венгерского политика, «определенно закончилась».

Сейчас же «наступает что-то другое». При этом еще никто не придумал «для этого подходящего названия».

«Но мы знаем, что это что-то другое», - уверен Орбан.

И оно связано с патриотическими настроениями на местах – «это недостаточно точно, но что-то в этом роде». В интервью телеканалу GBN Орбан сформулировал, что в данное время осуществляется переход «от глобального либерализма к местному патриотизму».

Ранее венгерский премьер-министр в программе телеканала Hir TV опроверг утверждения оппозиционных СМИ и лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра о якобы имеющих место попытках Москвы повлиять на исход парламентских выборов в стране, которые пройдут 12 апреля.