Трамп раскритиковал Ньюсома и усомнился в его пригодности на пост президента США

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил сомнение в пригодности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома к президентству, ссылаясь на его дислексию.

Ньюсом, считающийся одним из ведущих кандидатов на номинацию от демократов на предстоящих президентских выборах, неоднократно становился мишенью критики со стороны Трампа.

"Губернатор Ньюсом открыто говорил о своих трудностях в обучении. И я полностью поддерживаю людей с такими особенностями, но не на посту президента. На мой взгляд, человек, занимающий высший пост в государстве, не должен сталкиваться с подобными затруднениями", — заявил Трамп.

Признавая, что его слова могут быть восприняты как "крайне спорные и некорректные", Трамп добавил, что считает все, что касается Ньюсома, "абсолютным провалом".

Сам Ньюсом ранее открыто говорил о наличии у него дислексии, состояния, которое может влиять на чтение и письмо.