Обзор иноСМИ: последствия войны в Иране и огромная выгода РФ от шага США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Насколько сильно война против Ирана ударила по мировой экономике?

Война США и Израиля против Ирана и ответные удары Тегерана по всему региону Персидского залива перевернули мировые финансовые и энергетические рынки, вызвав опасения по поводу глобального экономического кризиса и даже рецессии, сообщает Al Jazeera. Телеканал привел несколько признаков, свидетельствующих о глобальных экономических последствиях этой войны. Атаки по нефтехранилищам и другой инфраструктуре, а также блокировка Ормузского пролива, привели к росту цен на нефть Brent выше ста долларов за баррель. Еще 27 февраля нефть этой марки стоила 72 доллара. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) взлетели еще более резко - почти на 60 процентов - с начала войны. Цены на нефтепродукты, от бензина до авиационного керосина и мазута, также значительно выросли. Ожидается, что эта тенденция сохранится, если потоки энергоносителей через Ормузский пролив останутся перекрытыми.

По мнению аналитиков, если война затянется, цены на нефть могут достичь 150 долларов за баррель. По данным Global Petrol Prices, как минимум в 85 странах с 28 февраля выросли цены на бензин. Пакистан и Филиппины перевели госслужащих на четырехдневную рабочую неделю ради экономии топлива. По оценке Bloomberg, мировые фондовые рынки упали на 5,5 процента с начала войны, при этом больше всего пострадали азиатские фондовые рынки. Нефтяные ценовые шоки исторически вызывали стагфляцию - рост инфляции в сочетании с ростом безработицы, подчеркивает Al Jazeera. Экономисты указывают на кризисы 1973, 1978 и 2008 годов как на доказательство, что за каждым значительным скачком цен на нефть в той или иной форме следовала глобальная рецессия. Европа ощущает экономические последствия войны, поскольку континент и без того отрезан от российских углеводородов. США, по словам аналитиков, самодостаточны в энергетическом отношении, но цены на бензин остаются источником общественного недовольства. Между тем российские акции демонстрируют тенденцию к росту, поскольку Россия - крупный поставщик углеводородов за пределами Персидского залива.

«Военная сила США демонстрирует признаки упадка»

После авиаударов США и Израиля по Ирану ответные атаки простых иранских беспилотников неоднократно прорывали американскую оборону, приводя к серьезным последствиям, пишет The Atlantic. В результате удара Ирана по командному пункту в Кувейте погибли шесть американских солдат, еще несколько получили ранения. СМИ сообщили, что американцы не получили предупреждения о приближающемся беспилотнике. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что американская ПВО предотвращает большинство атак. Однако неспособность усилить меры защиты объекта, расположенного так близко к Ирану, выглядит странным упущением в планировании. Когда сложная система начинает приходить в упадок, первые признаки обычно едва заметны, отмечает The Atlantic.

В III веке, после того как Римская империя достигла своего географического максимума, уровень грамотности в римском обществе начал снижаться. Уровень образования упал не только среди солдат, но и среди офицеров, аристократов и даже императоров. Римская армия еще долгие годы выглядела грозной. Она обладала хорошим снаряжением и умела хорошо маршировать. Тем не менее, она уже не была столь развита по сравнению с врагами Рима. Она сражалась так же упорно, как и прежде, но менее эффективно. Военные возможности США по-прежнему значительно превосходят возможности Ирана. Однако события этой войны подчеркивают, что одной лишь демонстрации силы может быть недостаточно для победы даже над уступающими в военном отношении противниками.

«Трамп рвется объявить о победе, но у Ирана все еще есть козыри в рукавах»

После двух с небольшим недель войны с Ираном президент Дональд Трамп стремится объявить о победе. Но у Тегерана все еще есть козыри в рукаве, пишет The Washington Post. После уничтожения части иранского военно-морского флота, части ракетного арсенала и ликвидации высшего руководства Трамп приближается к целям, которые поставили его военачальники. Однако война не позволила достичь более широких целей, о которых заявлял Трамп. Режим в Тегеране остается у власти и сотрясает мировые нефтяные рынки, перекрывая Ормузский пролив - жизненно важный судоходный маршрут, по которому поставляются ближневосточные нефть и газ.

По мнению некоторых дипломатов и аналитиков, лидеры Ирана, возможно, как никогда стремятся к созданию ядерного оружия. Иран сохраняет контроль над запасами высокообогащенного урана, которые, по мнению США и стран-союзниц, составляют 440 килограммов, - это «еще один козырь в рукаве». Новый лидер, аятолла Моджтаба Хаменеи, может не обладать достаточными полномочиями и властью, чтобы сдержать более радикальных членов иранской системы, если они будут стремиться к созданию бомбы. Этот парадокс ставит под сомнение способность Трампа положить конец войне. Президент США также сталкивается с растущим давлением со стороны собственной партии, требующей переключить внимание на экономику в преддверии промежуточных выборов. Цены на бензин подскочили на 25 процентов, а количество погибших американских военнослужащих растет.

«Снятие санкций против российской нефти: Европа обвиняет Америку»

Когда мировые цены на нефть преодолели психологический барьер, превысив сотню долларов за баррель, администрация США предприняла стратегический шаг, вызвавший споры в западных столицах: ослабила ограничения на российские нефтяные грузы, застрявшие в море. Этот шаг отражает внезапный сдвиг в приоритетах американцев, которые в последние годы стремились всеми средствами финансово задушить Кремль, пишет ливанская газета Al-Akhbar. Тревожный скачок цен на нефть, вызванный американо-израильской войной против Ирана, побудил Белый дом поставить во главу угла стабильность мировых энергетических рынков и защиту национальной экономики от инфляции. Экономические эксперты считают, что Москва находится на пороге получения огромной и неожиданной финансовой выгоды от этого шага США.

Рост мировых цен на нефть на десять долларов обеспечивает России дополнительные налоговые поступления, оцениваемые примерно в 1,6 миллиарда долларов в месяц. Если цены останутся на нынешнем высоком уровне в течение полугода, Москва получит приток денежных средств, превышающий 38 миллиардов долларов. Этой суммы достаточно для покрытия большей части дефицита российского бюджета на 2025 год, подчеркивает Al-Akhbar. Это предоставляет Кремлю значительные экономические и военные возможности для маневрирования. Европейские страны крайне недовольны решением США сделать исключение из санкций. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проблемы, вызванные закрытием Ормузского пролива, не должны быть предлогом для ослабления экономического давления на Россию. По версии Al-Akhbar, решение американцев подтверждает существование глубокого раскола в западной политической доктрине. Национальные экономические интересы, возможно, начинают преобладать над традиционными политическими союзами.

Как Иран блокирует Ормузский пролив

Ормузский пролив наглядно иллюстрирует парадокс американской мощи: со времен первой войны в Персидском заливе в 1991 году США никогда еще не собирали в регионе столь масштабную армаду, как сегодня: две авианосные ударные группы, десятки военных кораблей и тысячи военнослужащих ВМС. Но, несмотря на эту огромную концентрацию военно-морских сил, США не в состоянии контролировать узкое место в Ормузском проливе, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Очевидная беспомощность Вашингтона вызывает разочарование даже на самых высоких уровнях. На прошлой неделе президент Дональд Трамп задал своему главному военному советнику, генералу Дэну Кейну, вопрос, почему Ормузский пролив нельзя открыть немедленно. По данным СМИ, Кейн ответил, что одной иранской атаки на супертанкер достаточно, чтобы отпугнуть страховые компании и судоходные фирмы.

У Ирана есть несколько вариантов для проведения такой атаки. Тегеран может использовать беспилотники; подводный дрон «Аждар» способен оставаться под водой до четырех дней, прежде чем нанести удар. По разным оценкам, Тегеран обладает арсеналом от 5000 до 6000 морских мин. Нескольких мин достаточно, чтобы создать значительную угрозу безопасности. Кроме того, Иран обладает несколькими типами ракет, которые могут быть использованы против кораблей. Дальность их действия варьируется от 120 до более чем тысячи километров. Некоторые из этих ракет летают близко к поверхности воды, что затрудняет их обнаружение. Также в распоряжении Ирана есть скоростные катера, оснащенные минами, пулеметами или противокорабельными ракетами. США не бессильны против этих арсеналов, но борьба с ними сложна, трудоемка и не гарантирует полного успеха. Идея, что у иранцев закончатся мины или ракеты, «совершенно утопична». Достаточно всего нескольких ракет, чтобы риск для кораблей сохранялся.