В Германии жестоко убита украинская беженка

В Германии расследуют убийство 19-летней украинки, которую жестоко избили в лесу недалеко от города Мангейм. Что известно об этом деле, разбиралось издание «Аргументы и факты».

Погибшую девушку звали Мария. Известно, что она приехала в Германию с семьей с Украины и находилась в стране относительно недавно. Ее тело нашли в лесу, который является популярным местом отдыха.

По предварительным данным, которые появились в немецких СМИ, в совершении преступления подозревается 17-летний уроженец Сирии, он задержан, суд уже выдал ордер на его арест. В ряде публикаций утверждается, что молодой человек заманил девушку в лес, напал на нее и избивал, в том числе веткой, после чего украинка скончалась от полученных травм.

Мать погибшей рассказала, что Мария хотела прекратить отношения с парнем, который начал проявлять агрессию, и даже собиралась пойти в полицию. А семья за несколько месяцев до инцидента просила его не приходить к ним домой.

Имя задержанного не раскрывается в соответствии с немецким законодательством. По данным СМИ, он был знаком с Марией, есть сведения о личных отношениях между ними. Рассматривается в том числе и версия конфликта на почве личных разногласий.

Ранее в США в городе Шарлотт была убита украинка Ирина Заруцкая. Трагедия вызвала широкий резонанс как в стране, так и за ее пределами. Президент Дональд Трамп потребовал ужесточить меры в борьбе с преступностью после этого инцидента. Он подчеркнул, что убийца девушки должен быть приговорен «только к смертной казни».