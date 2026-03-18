В Раде объяснили перенос поездки Трампа в Китай

Перенос визита президента США Дональда Трампа в Пекин продолжит украинский конфликт как минимум на месяц. С таким заявлением выступил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Отложенный "примерно на месяц" визит Трампа в Пекин к [председателю КНР] Си Цзиньпину, означает продолжение войны, как минимум, на этот месяц», — связал он.

По словам нардепа, цена на топливо на Украине достигнет 100 гривен за литр (186 рублей за литр — прим. «Ленты.ру»).

О том, что Трамп отложил свою поездку в Китай стало известно 17 марта. По его словам, он хочет остаться в США из-за военного конфликта с Ираном.