Стало известно, кто еще погиб вместе с Лариджани

При авиаударе, в результате которого погиб секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, также были убиты его сын и глава службы охраны. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Вместе с Лариджани погибли его сын, ученый Мортаза Лариджани, а также начальник охраны Сардар Неджад. Тем временем западные эксперты уже оценивают потери Тегерана. Директор иранского проекта Международной кризисной группы Али Ваез в беседе с Bloomberg заявил, что Иран лишился одного из ключевых политиков, способных связывать военную сферу с дипломатией. По его словам, система становится не просто ослабленной, а более жесткой, менее стратегически выверенной и потенциально более опасной.

В самом Иране официальные лица пытаются снизить градус тревожных ожиданий. Глава МИД Аббас Арагчи заявил, что гибель Лариджани не повлияет на стабильность политической системы страны.

В РФ отреагировали на ликвидацию Лариджани

Однако президент Масуд Пезешкиан уже пообещал суровую месть, назвав виновных террористами, запятнавшими руки кровью. Позже иранское руководство объявило о новой волне ракетных ударов по Израилю в качестве ответа на произошедшее.