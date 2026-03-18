Политолог назвал возможных виновников гибели Лариджани

Смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани была бы невозможна без работы разведки США и агентов Израиля. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее иранские официальные лица подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в результате авиаудара. Вместе с Лариджани погибли его сын и телохранители. Иранский МИД призвал Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша дать принципиальную оценку происходящему.

По словам политолога Владимир Шаповалов, операции по убийству руководства Ирана стали возможны благодаря скоординированным действиям США и Израиля.

«Возможности США, в том числе спутниковой разведки, безусловно, являются самыми серьезными на данный момент времени. Без американского участия подобные убийства были бы невозможными», – подчеркнул Шаповалов.

Он напомнил, что первым крупным резонансным убийством стала гибель руководителя подразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана, генерала Касема Сулеймани, совершенная по приказу нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

«И вторая причина, почему эти убийства стали возможны, заключается в том, что Израиль имеет достаточно разветвленную сеть агентов на территории Ирана», – констатировал эксперт.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В тот же день был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. За его гибелью последовала волна убийств и других высокопоставленных чиновников Ирана.