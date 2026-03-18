Политолог назвал возможных виновников гибели Лариджани
Смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани была бы невозможна без работы разведки США и агентов Израиля. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Ранее иранские официальные лица подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в результате авиаудара. Вместе с Лариджани погибли его сын и телохранители. Иранский МИД призвал Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша дать принципиальную оценку происходящему.
По словам политолога Владимир Шаповалов, операции по убийству руководства Ирана стали возможны благодаря скоординированным действиям США и Израиля.
«Возможности США, в том числе спутниковой разведки, безусловно, являются самыми серьезными на данный момент времени. Без американского участия подобные убийства были бы невозможными», – подчеркнул Шаповалов.
Он напомнил, что первым крупным резонансным убийством стала гибель руководителя подразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана, генерала Касема Сулеймани, совершенная по приказу нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
В РФ отреагировали на ликвидацию Лариджани
«И вторая причина, почему эти убийства стали возможны, заключается в том, что Израиль имеет достаточно разветвленную сеть агентов на территории Ирана», – констатировал эксперт.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В тот же день был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. За его гибелью последовала волна убийств и других высокопоставленных чиновников Ирана.