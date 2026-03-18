МИД Ирана призвал СБ ООН отреагировать на убийство Лариджани

Министерство иностранных дел Ирана официально признало убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани террористическим актом. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В Тегеране подчеркнули, что подобные действия не сломят волю иранского народа. Напротив, они лишь укрепят решимость как граждан, так и официальных лиц отстаивать безопасность и национальные интересы страны.

Иранский МИД также призвал Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша дать принципиальную оценку происходящему и отреагировать на продолжающуюся агрессию со стороны США и Израиля.

Ранее иранские официальные лица подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в результате авиаудара. Вечером во вторник Совет выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее мученичеством. В Тегеране уточнили, что вместе с Лариджани погибли его сын и телохранители. В заявлении совета подчеркивается, что политик прожил жизнь, полную борьбы за развитие Ирана и Исламской революции, и достиг «давней мечты», с честью приняв смерть на службе.